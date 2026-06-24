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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl und gestohlenes Kennzeichen bei Verkehrskontrolle festgestellt

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag (23.06.2026) endete die Fahrt eines 28-jährigen Opel-Fahrers im Landkreis Sömmerda im Polizeigewahrsam. Gegen 14:40 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann in Gebesee. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des Opels nach einem Diebstahl im Februar zur Fahndung ausgeschrieben war und gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Der 28-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde kam er ins den Polizeigewahrsam. Seine Vorführung vor einen Haftrichter ist für den heutigen Vormittag vorgesehen. Dieser entscheidet über den weiteren Verbleib des Mannes und eine mögliche Einlieferung in ein Gefängnis. Darüber hinaus wurden gegen den 28-Jährigen mehrere Strafverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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