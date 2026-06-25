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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte nach mutmaßlicher Beziehungsstreitigkeit

Erfurt (ots)

Mittwochabend (24.06.2026) wurden eine Frau und ein Mann bei einer Auseinandersetzung im Erfurter Norden leicht verletzt. Gegen 21:30 Uhr klopften der 45-jährige ehemalige Lebensgefährte einer 34-Jährigen und dessen bislang unbekannter Begleiter an ihrer Wohnungstür in der Lowetscher Straße. Nachdem die Frau die Tür geöffnet hatte, zog der unbekannte Mann sie an den Haaren aus der Wohnung auf die Treppe, wo sie zu Fall kam. Anschließend schlugen und traten beide Männer auf die 34-Jährige ein. Als ihr gleichaltriger Lebensgefährte hinzukam, wurde auch er von den Angreifern geschlagen und getreten. Den beiden Verletzten gelang es schließlich, sich in die Wohnung zu retten. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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