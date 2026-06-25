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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf E-Scootern in Erfurt unterwegs

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Polizisten in Erfurt zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer fest. Mittwochabend (24.06.2026) kontrollierten die Beamten gegen 21:10 Uhr einen 55-Jährigen am Leipziger Platz. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Für den Mann war die Fahrt beendet und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung drohen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Heute Morgen (25.06.2026) kontrollierten Polizisten gegen 02:50 Uhr einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer im Juri-Gagarin-Ring. Bei ihm zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille an. Auch seine Fahrt wurde beendet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem 46-Jährigen drohen bei rechtskräftiger Ahndung ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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