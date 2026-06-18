Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrollerfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurde Mittwochabend (17.06.2026) ein 40-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Wildunfall schwer verletzt. Kurz vor 18:00 Uhr war der Mann auf einem Wirtschaftsweg von Schallenburg in Richtung Kranichborn unterwegs gewesen. Etwa 100 Meter vor dem Abzweig nach Kranichborn querte in einer Linkskurve ein Hase die Fahrbahn. Der 40-Jährige stürzte auf dem Schotterweg und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell