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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Opel-Fahrerin bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Erfurt (ots)

Mittwochmorgen (17.06.2026) wurde eine 60-jährige Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weimarische Straße/Azmannsdorfer Weg leicht verletzt. Gegen 07:30 Uhr fuhr eine 34-jährige Skoda-Fahrerin aus Richtung eines Baumarktes in den Kreuzungsbereich ein und übersah nach ersten Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin, die auf der Weimarischen Straße stadteinwärts unterwegs gewesen war. Beide Autos stießen zusammen. Dabei kam der Opel anschließend an einem angrenzenden Gartenzaun zum Stehen und beschädigte diesen. Die 60-Jährige verletzte sich leicht. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Gartenzaun wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Während des Abtransports der Fahrzeuge war die Weimarische Straße stadteinwärts nur einspurig befahrbar. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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