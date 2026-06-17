Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gelangen durch angekipptes Fenster in Restaurant

Erfurt (ots)

Über ein angekipptes Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht zu Dienstag (16.06.2026) in ein Restaurant im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt. Die Unbekannten öffneten das im Erdgeschoss gelegene Fenster mit einem unbekannten Werkzeug und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke sowie die leere Registrierkasse. Beute machten die Täter nicht. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass angekippte Fenster keinen Einbruchschutz bieten und sich häufig mit geringem Aufwand öffnen lassen. Fenster sollten daher beim Verlassen von Wohnungen und Geschäftsräumen stets vollständig geschlossen werden, auch bei kurzer Abwesenheit. Besonders leicht erreichbare Fenster im Erdgeschoss sollten zusätzlich mit geprüften, einbruchhemmenden Beschlägen oder geeigneten Zusatzsicherungen geschützt werden. (DS)

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