PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gelangen durch angekipptes Fenster in Restaurant

Erfurt (ots)

Über ein angekipptes Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht zu Dienstag (16.06.2026) in ein Restaurant im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt. Die Unbekannten öffneten das im Erdgeschoss gelegene Fenster mit einem unbekannten Werkzeug und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke sowie die leere Registrierkasse. Beute machten die Täter nicht. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass angekippte Fenster keinen Einbruchschutz bieten und sich häufig mit geringem Aufwand öffnen lassen. Fenster sollten daher beim Verlassen von Wohnungen und Geschäftsräumen stets vollständig geschlossen werden, auch bei kurzer Abwesenheit. Besonders leicht erreichbare Fenster im Erdgeschoss sollten zusätzlich mit geprüften, einbruchhemmenden Beschlägen oder geeigneten Zusatzsicherungen geschützt werden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 15:14

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes

    Erfurt (ots) - Ein Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes wurde Dienstagabend (16.06.2026) in der Erfurter Innenstadt Ziel eines Angriffs. Gegen 20:40 Uhr liefen der 41-Jährige und eine Kollegin durch die Weißfrauengasse in Richtung Fleischgasse. Ein bislang unbekannter Jugendlicher befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Dach des dortigen Parkhauses und warf Teile ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:11

    LPI-EF: 37-Jähriger bei Raubstraftat in Erfurt verletzt

    Erfurt (ots) - Dienstagabend (16.06.2026) wurde ein 37-Jähriger Erfurt bei einem Raub verletzt. Der Mann kehrte kurz nach 21:00 Uhr nach einem Spaziergang mit seinem Hund zu seiner Wohnanschrift im Karl-Reimann-Ring zurück, als ihn eine Gruppe von sieben Männern zunächst beleidigte. Anschließend begaben sich die Beteiligten in das Gebäude. Dort wirkten die Täter gemeinschaftlich auf den 37-Jährigen ein und ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:21

    LPI-EF: Vermisster 8-Jähriger wieder da

    Erfurt (ots) - Der seit Dienstagabend (16.06.2026) vermisste 8-Jährige aus Erfurt ist wieder da. Durch die unterstützende Berichterstattung der Medien wurden Zeugen auf das Kind aufmerksam und brachten es zu einer Erfurt Polizeidienststelle. Den Medienvertretern gilt dafür ein besonderer Dank. Die genauen Umstände seines Verschwindens werden nun durch die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt. (DS) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren