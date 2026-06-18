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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in leerstehenden Plattenbau

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag bis Mittwoch versuchten Unbekannte, in einen leerstehenden Plattenbau im Erfurter Stadtteil Herrenberg einzubrechen. Die Täter setzten ein unbekanntes Bohrwerkzeug an einen Schließzylinder an und beschädigten diesen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Ob die Unbekannten in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Gestern Abend kurz vor 23:00 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, nachdem sie Licht in dem Haus bemerkt hatten und vermuteten, dass sich die Einbrecher noch in dem Objekt aufhielten. Da dies nicht ausgeschlossen werden konnte, durchsuchten zahlreiche Polizeikräfte den vollständig entkernten und derzeit in Sanierung befindlichen Plattenbau. Dabei wurden keine Personen festgestellt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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