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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes

Erfurt (ots)

Ein Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes wurde Dienstagabend (16.06.2026) in der Erfurter Innenstadt Ziel eines Angriffs. Gegen 20:40 Uhr liefen der 41-Jährige und eine Kollegin durch die Weißfrauengasse in Richtung Fleischgasse. Ein bislang unbekannter Jugendlicher befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Dach des dortigen Parkhauses und warf Teile von Glasflaschen in Richtung des 41-Jährigen. Die Glasscherben schlugen etwa zwei Meter vor dem Mann auf dem Boden auf und gingen zu Bruch. Der Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes blieb unverletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend durch das Treppenhaus des Parkhauses und weiter in Richtung Krämpfertor. Er wurde durch den Geschädigten als etwa 15 Jahre alt und circa 160 cm groß beschrieben. Er hatte kurze, lockige schwarze Haare und trug einen schwarzen Strickpullover, eine schwarze Jeans sowie schwarze Schuhe. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0150085 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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