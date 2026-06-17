Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 37-Jähriger bei Raubstraftat in Erfurt verletzt

Erfurt (ots)

Dienstagabend (16.06.2026) wurde ein 37-Jähriger Erfurt bei einem Raub verletzt. Der Mann kehrte kurz nach 21:00 Uhr nach einem Spaziergang mit seinem Hund zu seiner Wohnanschrift im Karl-Reimann-Ring zurück, als ihn eine Gruppe von sieben Männern zunächst beleidigte. Anschließend begaben sich die Beteiligten in das Gebäude. Dort wirkten die Täter gemeinschaftlich auf den 37-Jährigen ein und verletzten ihn dabei im Gesicht. Im Verlauf der Auseinandersetzung entriss ein 31-Jähriger dem Geschädigten das Mobiltelefon. Nach Eingang des Notrufs kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Polizisten stellten noch am Tatort drei Tatverdächtige im Alter von 26, 31 und 38 Jahren. Vier weitere Männer flüchteten mit dem Mobiltelefon in unbekannte Richtung. Der 37-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen Raubes, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf. (DS)

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