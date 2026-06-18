PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Flächenbrand durch Feuerwerkskörper

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag (17.06.2026) kam im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt zu einem Flächenbrand. Gegen 15:40 Uhr brachten Unbekannte auf bislang unbekannte Weise im Asternweg einen Feuerwerkskörper zur Detonation. In der Folge geriet ein Teil eines angrenzenden Feldes in Brand. Die Flammen zerstörten eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern und verursachten einen Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0151004 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 07:00

    LPI-EF: Einbruchsversuch in leerstehenden Plattenbau

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Sonntag bis Mittwoch versuchten Unbekannte, in einen leerstehenden Plattenbau im Erfurter Stadtteil Herrenberg einzubrechen. Die Täter setzten ein unbekanntes Bohrwerkzeug an einen Schließzylinder an und beschädigten diesen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Ob die Unbekannten in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Gestern Abend kurz vor 23:00 Uhr ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:15

    LPI-EF: Einbrecher gelangen durch angekipptes Fenster in Restaurant

    Erfurt (ots) - Über ein angekipptes Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht zu Dienstag (16.06.2026) in ein Restaurant im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt. Die Unbekannten öffneten das im Erdgeschoss gelegene Fenster mit einem unbekannten Werkzeug und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke sowie die leere Registrierkasse. Beute machten die Täter nicht. ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:14

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes

    Erfurt (ots) - Ein Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes wurde Dienstagabend (16.06.2026) in der Erfurter Innenstadt Ziel eines Angriffs. Gegen 20:40 Uhr liefen der 41-Jährige und eine Kollegin durch die Weißfrauengasse in Richtung Fleischgasse. Ein bislang unbekannter Jugendlicher befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Dach des dortigen Parkhauses und warf Teile ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren