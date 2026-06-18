Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Flächenbrand durch Feuerwerkskörper

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag (17.06.2026) kam im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt zu einem Flächenbrand. Gegen 15:40 Uhr brachten Unbekannte auf bislang unbekannte Weise im Asternweg einen Feuerwerkskörper zur Detonation. In der Folge geriet ein Teil eines angrenzenden Feldes in Brand. Die Flammen zerstörten eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern und verursachten einen Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0151004 entgegen. (DS)

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