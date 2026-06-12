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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handyortung führt Polizei zu Diebesgut und berauschter Fahrerin

Erfurt (ots)

Eine Handyortung brachte Polizisten Donnerstagabend (11.06.2026) in Erfurt auf die richtige Spur. Einem 33-jährigen Mann war gegen 18:00 Uhr an seinem Arbeitsplatz sein Mobiltelefon im Wert von etwa 1.000 Euro aus einer Schreibtischschublade gestohlen worden. Über die Ortungsfunktion führte eine erste Spur in die Krämpfervorstadt. Dort konnte eine Streifenbesatzung das Handy zwar nicht feststellen, wurde jedoch auf einen VW aufmerksam.

Gegen 20:30 Uhr meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei. Sein Handy bewegte sich nun von der Leipziger Straße in Richtung Norden und wurde schließlich an der Kreuzung Nordhäuser Straße/Dubliner Straße geortet. Dort stand an einer Ampel erneut der VW, der bereits bei der ersten Ortung aufgefallen war. Die Beamten kontrollierten daraufhin die Fahrzeuginsassen. Dabei kam ihnen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Der 40-jährige Beifahrer händigte den Polizisten schließlich das gesuchte Mobiltelefon aus. Bei der 48-jährigen Fahrerin reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis. Sie musste die Beamten für eine Blutentnahme auf eine Dienststelle begleiten. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Handy konnte dem Geschädigten noch am selben Abend zurückgegeben werden. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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