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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hausfassade mit Farbe beschmiert

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurde Mittwochnacht (10.06.2026) eine Hausfassade beschmiert. Im Tatzeitraum von Mittwoch circa 18:00 Uhr bis gestern (11.06.2026) circa 09:00 Uhr sprühten Unbekannte einen Schriftzug an das Gebäude in der Salzstraße in Kölleda. Das Graffiti in den Maßen 350 cm x 100 cm wurde in schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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