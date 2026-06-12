Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hausfassade mit Farbe beschmiert
Landkreis Sömmerda (ots)
Im Landkreis Sömmerda wurde Mittwochnacht (10.06.2026) eine Hausfassade beschmiert. Im Tatzeitraum von Mittwoch circa 18:00 Uhr bis gestern (11.06.2026) circa 09:00 Uhr sprühten Unbekannte einen Schriftzug an das Gebäude in der Salzstraße in Kölleda. Das Graffiti in den Maßen 350 cm x 100 cm wurde in schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen. (SO)
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