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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer wird bei Sturz verletzt

Erfurt (ots)

Mittwochabend (10.06.2026) verletzte sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz in Erfurt. Der 15-Jährige war gegen 18:15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs gewesen. Der Jugendliche stürzte, nachdem er auf Höhe der Haltestelle Tschaikowskistraße mit seinem Vorderrad in die Gleise der Straßenbahn geraten war. Der 15-Jährige verletzte sich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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