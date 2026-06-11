Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer wird bei Sturz verletzt

Erfurt (ots)

Mittwochabend (10.06.2026) verletzte sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz in Erfurt. Der 15-Jährige war gegen 18:15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs gewesen. Der Jugendliche stürzte, nachdem er auf Höhe der Haltestelle Tschaikowskistraße mit seinem Vorderrad in die Gleise der Straßenbahn geraten war. Der 15-Jährige verletzte sich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (SO)

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