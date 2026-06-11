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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: BMW-Fahrer missachtet Wendeverbot und verursacht Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Gestern (10.06.2026) kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Ein 63-jähriger BMW-Fahrer war gegen 12:25 Uhr auf der Nordhäuser Straße in Erfurt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 63-Jährige auf Höhe der Erhard-Etzlaub-Straße das Wendeverbot. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Tram, welche in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen war. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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