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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher verletzt sich bei Unfall mit E-Scooter

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend (11.06.2026) wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Der 13-Jährige war mit seinem E-Scooter gegen 17:15 Uhr in Rastenberg unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Breite Straße und überquerte dabei die Kirchallee. Dabei übersah er einen 67-jährigen Peugeot-Fahrer, der auf der Kirchallee unterwegs gewesen war. Es kam zur Kollision, der 13-Jährige wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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