Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Steine vom Balkon auf parkende Autos geworfen

Erfurt (ots)

Im Erfurter Südosten kam es gestern Nachmittag zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein 13-Jähriger gegen 14:00 Uhr mehrere Steine von einem Balkon eines Wohnhauses in der Carl-Zeiß-Straße. Dabei traf er einen Audi und einen Skoda und richtete dabei erheblichen Schaden an. Am Audi entstanden Einschläge an der Frontscheibe, dem Dach sowie der Motorhaube. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Am Skoda wurde die Frontscheibe beschädigt, hier liegt der Sachschaden bei rund 1.000 Euro. Zunächst war die Halterin des Audi davon ausgegangen, dass die Beschädigungen im Zusammenhang mit Grünpflegearbeiten entstanden seien. Erst nach einem Hinweis der dort eingesetzten Mitarbeiter, die den Jugendlichen beim Werfen beobachtet hatten, wurde der wahre Hergang bekannt. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den Jungen ein. (DS)

