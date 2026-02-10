Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe nutzen vermutlich Keyless-Go-System

Erfurt (ots)

Unbekannte stahlen vergangenes Wochenende in Frienstedt bei Erfurt einen schwarzen Ford Kuga. Das Fahrzeug war von Samstag bis Montag im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen gewesen. Da es über ein Keyless-Go-System verfügte, ist nicht auszuschließen, dass die Täter das Funksignal des Schlüssels abgefangen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die in der Straße Gamstädter Feld, auf Höhe des dortigen Spielplatzes, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0034439 entgegen. (DS)

