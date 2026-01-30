LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Landespolizeiinspektion Erfurt

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei Erfurt nach dem hier abgebildeten Beschuldigten.

Der Mann steht im Verdacht, am 26.11.2025 kurz vor 18:00 Uhr in der Erfurter Breuninger-Filiale eine hochwertige Jacke im Wert von über 300 Euro von einem Warenständer genommen zu haben. Als er das Geschäft mit der Jacke verlassen wollte, sprach ihn ein Ladendetektiv an, woraufhin er das Kleidungsstück zurückgab. Anschließend flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Wer kennt den hier abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0331677/2025 entgegen. (DS)

