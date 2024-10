LPI-EF: Falscher Mitarbeiter eines Buchhandels

Erfurt (ots) - Eine offene Fensterscheibe nutzte ein Dieb Montagabend in Erfurt, um Beute zu machen. Der Unbekannte war in der Bahnhofstraße unterwegs gewesen, als seine Aufmerksamkeit auf einen abgestellten LKW fiel. Die Beifahrerseite des Fahrzeugs war nicht geschlossen und so griff der Langfinger ungehindert in das Fahrzeuginnere. Er schnappte sich daraus ein Handy und Kopfhörer im Gesamtwert von mehreren hundert ...

mehr