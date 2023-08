Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Brände in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Innerhalb von zehn Minuten mussten in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr in Erfurt zu Bränden ausrücken. Gegen 01:30 Uhr waren Zeugen auf brennende Mülltonnen am Juri-Gagarin-Ring aufmerksam geworden. Unbekannte hatten ein Feuer gelegt und so drei Abfallbehälter zerstört. Wenige Minuten später wurde ein Brand in der Pilse gemeldet. Auch hier war eine Mülltonne angezündet worden. Diese stand allerdings so nah an einem Haus, dass die Fassade des Gebäudes sowie eine Fensterscheibe beschädigt wurden. Durch das schnelle Eingreifen von Polizei und Feuerwehr wurde schlimmeres verhindert. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Tätern blieben ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann gegenwärtig nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Brandlegung. (JN)

