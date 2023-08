Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 250.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es im Landkreis Sömmerda zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann war mit seinem Abschleppwagen gegen 00:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Witterda und Elxleben unterwegs gewesen. Dabei transportierte er eine Sattelzugmaschine. An einem Bahnübergang löste sich allerdings das tonnenschwere Fahrzeug aufgrund mangelnder Ladungssicherung, rollte von der Straße und stieß gegen einen Stromkasten sowie ein Schalthaus. Durch die Kollision wurde das Häuschen aus dem Fundament gerissen. Dies führte zum Ausfall der Schrankenanlage. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Erst in mehreren Monaten rechnet man damit, dass die Schrankenanlage wieder in Betrieb genommen werden kann. Bis dahin müssen Streckenposten zum Einsatz kommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell