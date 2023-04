LPI-EF: Wohnungsöffnung führt zu Drogenfund

Erfurt (ots) - Ein 37-jähriger Mann erstattete am Sonntag bei der Polizei Strafanzeige. In der Nacht zuvor hatte man ihm den Einlass in eine Erfurter Diskothek verwehrt. Der 37-Jährige filmte daraufhin das Geschehen. Nach seinen Angaben sei er dann von mehreren Sicherheitsdienstmitarbeitern geschlagen und getreten worden, wobei er Verletzungen am Arm und im Gesicht erlitt. Zudem soll einer der Mitarbeiter gegenüber dem ...

