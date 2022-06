Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand in Wohnung

Soest (ots)

Am heutigen Dienstag, um 07:53 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Wohnung in einem mehrstöckigen Haus am Gotlandweg gerufen. Die Wehrleute konnten den 64-jährigen Wohnungsinhaber schwer verletzt aus der Wohnung retten. Im Inneren der komplett zugestellten Wohnung hatte ein Stapel Papier gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der stark verqualmten Wohnung schnell. Durch den Rauchabklatsch sind alle Zimmer unbewohnbar. Als Brandursache ist fahrlässige Brandstiftung wahrscheinlich. (lü)

