Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtfahrt teuer für den Geldbeutel

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei führte am Donnerstagmorgen in der Bergstraße Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Ahndung von Rotlichtverstößen. Innerhalb kürzester Zeit stellten die Beamten 16 Verkehrsverstöße fest. Neben Rotlichtfahrten, wurden auch Autofahrer ohne Gurt oder mit dem Handy erwischt. Die Verkehrssünder müssen mitunter tief in den Geldbeutel greifen. So kostet eine Rotlichtfahrt bis zu 200 Euro. Außerdem erhält man zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Auch die Benutzung des Handys reißt ein Loch von 100 Euro in die Kasse und füllt die eigene Verkehrssünderdatei um einen Punkt. (JN)

