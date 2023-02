Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi beschlagnahmt

Erfurt (ots)

Für einen Audi-Fahrer endete gestern Abend die Autofahrt mit einer Blutentnahme und mehreren Strafanzeigen. Der polizeibekannte Mann war in Erfurt in der Magdeburger Allee in eine Verkehrskontrolle geraten. Hier stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Audi war zudem außer Betrieb gesetzt und es befanden sich falsche Kennzeichen am Auto. Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin, wurde dem 36-Jährigen das Auto entzogen. Den Heimweg musste der Mann somit zu Fuß antreten. (JN)

