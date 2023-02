LPI-EF: Dönerimbiss geleert

Erfurt (ots) - Ein Unbekannter verursachte am Samstagmorgen 2.000 Euro Sachschaden. Der Mann hatte sich in der Straße Am Wiesenhügel gegen 05:00 Uhr auf der Fahrbahn aufgehalten, sodass ein VW-Fahrer bremsen musste. Der Unbekannte sprang daraufhin auf das Auto und beschädigte dabei die Motorhaube und die Frontscheibe. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können. ...

mehr