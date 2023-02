LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein Opel-Fahrer in Erfurt. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit wollte eine Polizeistreife den Wagen am Sonntagmorgen am Juri-Gagarin-Ring kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte sein Auto aber auf über 130 km/h und fuhr in der Innenstadt über mehrere rote Ampeln. Vor der Breitscheidstraße legte der Fahrer eine Vollbremsung ein und kollidierte beinahe mit einem geparkten Auto. In einer Sackgasse war für ...

mehr