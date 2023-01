Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schornsteinbrand

Erfurt (ots)

Aus einem brennenden Haus wurden in Erfurt zwei Personen gerettet. Am Samstagvormittag mussten Polizei und Feuerwehr nach Ilversgehofen ausrücken. Aufgrund eines Schornsteinbrandes stand die Zwischendecke einer Wohnung in Brand. Der 72-jährige Eigentümer sowie eine 62 Jahre alte Mieterin wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zur Bekämpfung des Brandes kamen die freiwilligen Feuerwehren Marbach und Ilversgehofen sowie die Berufsfeuerwehr Erfurt zum Einsatz. (JN)

