LPI-EF: Totstellen schützt vor Strafe nicht

Erfurt (ots) - Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person gewaltsam ein Fenster einer Apotheke in der Gothaer Straße zu öffnen. Durch den hierdurch verursachten Alarm ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit leeren Händen in unbekannte Richtung. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- EUR. Die Polizei nahm eine Anzeige auf, sicherte zahlreiche ...

