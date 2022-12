Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volles Programm bei Verkehrskontrolle

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 30-jähriger Autofahrer geriet in der vergangenen Nacht in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten hatten den Ford-Fahrer gegen 01:00 Uhr in Vehra im Landkreis Sömmerda gestoppt. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen und seines Autos kam eine Vielzahl von Verkehrsstraftaten zum Vorschein. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An seinem Ford waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Zudem war das Auto weder zugelassen, noch versichert. Neben mehreren Anzeigen, erwartete den 30-Jährigen eine Blutentnahme. (JN)

