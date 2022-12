LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots) - Ein 47-jähriger Mann schoss am Erfurter Herrenberg mit einer Pistole. Ein Zeuge hatte gestern Mittag einen Schuss gehört und anschließend auf der Straße einen Mann mit einer Waffe in der Hand gesichtet. Alarmierte Polizisten stellten den stark betrunkenen Mann und sicherten seine Pistole. Dabei handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. In der Wohnung des 47-Jährigen wurden weitere Waffen aufgefunden und beschlagnahmt. Einen kleinen Waffenschein konnte ...

mehr