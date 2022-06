POL-IGB: Sachbeschädigung an einem Imbiss auf dem Rendezvous-Platz in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 23.06.2022 gegen 17:48 Uhr wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert ein in Schlangenlinien sehr auffällig geführtes Fahrzeug (Citroen Xsara mit IGB-Kreiskennzeichen) gemeldet. Die Mitteilerin befand sich hierbei hinter dem Fahrzeug. Der Fahrer sei mehrfach in den Gegenverkehr, teilweise mit dem gesamten Fahrzeug, gefahren, so dass andere ...

mehr