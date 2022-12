Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Sömmerda (ots)

Ein hochwertiges E-Bike der Marke Haibike wurde in Sömmerda gestohlen. Eine unbekannte Person hatte zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh in einem Mehrfamilienhaus in der Lucas-Cranach-Straße einen Fahrradraum aufgebrochen. Anschließend entfernte der Dieb mit Gewalt ein Bügelschloss und ließ das hochwertige, metallicgrüne Fahrrad verschwinden. Der Wert des E-Bikes wird auf 4.600 Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0307948 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell