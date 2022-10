Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Dermsdorf bei Kölleda beschädigten Unbekannte einen Zigarettenautomaten. Dazu legten sie zwischen Montag und Dienstag einen Sprengkörper in den Ausgabeschacht des Automaten. Anschließend zündeten sie ihn an und brachten ihn zur Detonation. Allerdings war der Sprengkörper nicht geeignet, um den Zigarettenautomaten aufzusprengen. An Bargeld und Zigaretten gelangten die Täter nicht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. (DS)

