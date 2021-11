Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

An der Dorenkampstraße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (12.11.), 18.00 Uhr und Samstag (13.11.), 09.40 Uhr in einen Audi A4 eingestiegen. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug. Aus dem Innern entwendeten sie lediglich eine Tankkarte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell