Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Einfamilienhaus

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Erfurt-Schmira ein. Die Täter hebelten im Laufe des Dienstags ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt ins Gebäudeinnere. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke und Kommoden. Ob sie dabei auch etwas gestohlen haben, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An dem Fenster entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Die Kripo wurde zur Spurensicherung angefordert und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell