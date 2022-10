Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall in Straußfurt

Sömmerda (ots)

Am Samstagabend verursachte ein 30jähriger Mann mit seinem Transporter Mercedes einen Verkehrsunfall in Straußfurt. Er überholte mehrere Fahrzeuge und verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst geriet er rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hier Verkehrseinrichtungen, dann schleuderte er über die linke Fahrbahn. In der Folge stieß er frontal in die Fahrerseite des Gegenverkehrs. Hier befand sich ein Pkw Opel. Beide Insassen wurden hierbei verletzt. Hinter dem Opel war ein VW Fahrer, der in den Graben auswich, um nicht in die Unfallstelle zu fahren. Hierbei wurde ein 8jähriger leicht verletzt. Ein Werbeschild wurde auch noch beschädigt. Zum Einsatz kamen hier auch die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte, mehrere Krankenwagen und auch ein Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße 4 war etwa 2 Stunden gesperrt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrug insgesamt etwa 50.000 EUR. Gegen den 30jährigen Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. (TG)

