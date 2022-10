Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nebengelass durch Brand zerstört

Riethnordhausen (ots)

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr bemerkten Anwohner einen Brand auf einem Grundstück in Riethnordhausen, welcher drohte, auf zwei Wohnhäuser überzugreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein auf dem betreffenden Grundstück abgestellter Komposter in Brand. Das Feuer griff zügig auf das angrenzende Carport, sowie Nebengelass über. Die Anwohner begaben sich eigenständig aus ihren Häusern und der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf die Häuser übergingen. Es waren insgesamt 50 Kameraden der Feuerwehren Riethnordhausen, Elxleben, Walschleben, Haßleben und Gebesee im Einsatz. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Der Schaden am Nebengelass des betroffenen Grundstücks, sowie der durch die notwendigen, umfangreichen Löschmaßnahmen entstandene Schaden am Nachbargrundstück, beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (TF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell