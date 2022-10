Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: randalierende Person

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Abend randalierte ein 35jähriger Mann in Sömmerda. Zunächst blockierte er die Straße mit Gegenständen. Ein 65jähriger Autofahrer wollte die Hindernisse entfernen und wurde angepöbelt. Nun entblößte sich der Randalierer kurzzeitig und wollte auch nach dem Autofahrer schlagen. Dieser konnte aber noch in sein Auto steigen und sich entfernen. Er infomierte dann die Polizei. In der Zwischenzeit wollte eine 48jährige mit ihrem Hyundai den Tatort befahren. Inzwischen hatte sich die Aggression des 35jährigen so gesteigert, dass er einen Stuhl vor die Frontscheibe des fahrenden Hyundai warf, welche splitterte. Die Dame konnte noch stoppen und stieg aus. Nun warf der Mann einen weiteren Stuhl in Richtung der Frau. Diese konnte sich aber durch schnelles Einsteigen in ihr Auto in Sicherheit bringen. Nun trafen auch die Beamten vor ein. Der beschuldigte Mann floh dann zu Fuss, konnte aber schnell eingeholt werden. ein Gespräch war nicht möglich. Er griff die Beamten an und musste dann fixiert werden. In der weiteren Folge wurde der 35jährige Mann einem Arzt vorgestellt und dann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein, bei denen ihm insgesamt acht Straftaten vorgeworfen wurden. Es verletzte sich niemand. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.(TG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell