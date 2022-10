LPI-EF: Trunkenheitsfahrt mit Zeugenaufruf

Erfurt (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 07:20 Uhr in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einem 14-jährigen Radfahrer. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Hochheimer Straße in Richtung Pförtchenstraße. Als der Mann in die Klingelstraße abbiegen wollte, übersah er den Jungen auf seinem Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Der 14-Jährige stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am ...

