LPI-EF: Jeder zehnte Autofahrer zu schnell

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein Mann musste am Donnerstagvormittag feststellen, dass bei seinem Nachbarn in Elxleben eingebrochen wurde. Während sich der Hauseigentümer im Krankenhaus befand, hatten Diebe das Hoftor aufgebrochen und anschließend im Haus alle Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter eine Dose mit einer geringen Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und sicherte Spuren. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr