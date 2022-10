LPI-EF: Widerstand geleistet

Erfurt (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag suchten Einbrecher ein Restaurant in der Erfurter Altstadt auf. Sie hebelten auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. Anschließend bedienten sich die Täter in der Gaststätte und stahlen eine Geldkassette mit Wechselgeld. Die Polizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren, die zur Überführung der Täter beitragen können. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr