LPI-EF: Geldkassette gestohlen

Sömmerda (ots) - In Sömmerda wurde eine Fahrradfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 10:40 Uhr fuhr eine 35-jährige Renault-Fahrerin auf der Mainzer Straße in Richtung Frohndorfer Straße. An einem Fußgängerüberweg auf Höhe eines Baumarktes querte eine 64-jährige Fahrradfahrerin die Straße. Die Renault-Fahrerin bemerkte die Radfahrerin zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ...

mehr