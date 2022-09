Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungslage in Erfurt

Erfurt (ots)

Am 11.09.2022 hatte der DGB in Kooperation mit ver.di zu einer Kundgebung mit Aufzug in der Erfurter Innenstadt ab 14:00 Uhr aufgerufen. Die Demonstration richtete sich gegen die Energiepolitik der Bundesregierung. Dem Aufruf der Gewerkschaften folgten in der Spitze bis zu 2.000 Teilnehmer aus dem gesamten Freistaat. Unter ihnen befanden sich auch verschiedene politische Vertreter der Landesregierung. Die Landespolizeiinspektion Erfurt begleitete die Versammlungslage mit einem polizeilichen Einsatz, um einen störungsfreien und friedlichen Verlauf der Versammlung zu gewährleisten und die Ausübung der Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit sicherzustellen. Dabei wurde die Erfurter Polizei von Kräften der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützt. Resümierend kann die Polizei auf einen friedlichen Verlauf der Versammlungslage zurückblicken. Die Demonstration wurde durch die Versammlungsleitung um 16:45 Uhr beendet. Es wurde lediglich eine Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht. Straftaten wurden nicht festgestellt. (JN)

