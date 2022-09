LPI-EF: 5.000 Euro Sachschaden

Sömmerda (ots) - Fahrraddiebe schlugen Samstag am Bahnhof in Sömmerda zu. Eine 55-jährige Frau hatte gegen 14:00 Uhr zusammen mit ihrer Tochter zwei Fahrräder an einem Fahrradständer abgestellt und angeschlossen. Als die beiden um 20:45 Uhr zurückkehrten, waren beide Fahrräder verschwunden. Diebe hatten die Räder im Wert von mehreren hundert Euro verschwinden lassen. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: ...

mehr