Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ehepaar verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein unbekannter E-Roller-Fahrer verletzte am Samstagabend gegen 23:00 Uhr in Sömmerda ein Ehepaar. Die Frau im Alter von 62 Jahren und ihr 63 Jahre alter Mann waren auf einem Radweg in Höhe "An der Salzstraße" spazieren, als sie mit einem Mann auf einem Elektroroller in Streit gerieten. Der Täter beleidigte die Frau und griff sie an. Als ihr Ehemann ihr zu Hilfe eilte, wurde er mit der Faust ins Gesicht geschlagen, gebissen und auf dem Boden liegend gegen den Kopf getreten. Anschließend flüchtete der Täter auf dem Elektroroller. Die Verletzungen des Ehepaares wurden im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Täter gesehen haben und Angaben zu ihm machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0172903 entgegen. (JN)

