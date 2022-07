LPI-EF: Panne mit Folgen

Erfurt (ots) - Für drei betrunkene Männer endete am frühen Sonntagmorgen die Fahrradfahrt in einer Polizeikontrolle. Den Anfang machte um 02:15 Uhr ein 37-jähriger Mann in der Nordhäuser Straße mit mehr als 1,6 Promille. Etwa eine Stunde später stoppte eine Streife einen ebenfalls 37-Jährigen in der Schwarzburger Straße mit fast 2,3 Promille. Keine halbe Stunde danach, ertappten die Beamten in der Bahnhofstraße einen 18-Jährigen mit 1,8 Promille. Alle drei Männer ...

mehr