LPI-EF: Aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots) - Mitarbeiter einer Firma in Daberstedt riefen am Mittwochabend die Erfurter Polizei. Unbekannte waren in der Nacht über eine Tiefgarage in das Bürogebäude gelangt. Aus mehreren Räumen stahlen sie Markenwerkzeuge im Wert von 3.000 Euro. Die Täter hinterließen Spuren, die von der Polizei gesichert wurden. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

