LPI-EF: Mercedes gestohlen

Erfurt (ots) - Diebe bedienten sich in der Nacht zu Mittwoch in einem Restaurant in der Erfurter Altstadt. Wie die Täter in das Lokal gelangen konnten ist noch unbekannt. Sie stahlen aus einer Kasse und einem Tresor die Tageseinnahmen des Restaurants in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

