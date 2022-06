LPI-EF: Schüsse in der Altstadt

Erfurt (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Montagnachmittag in Erfurt. Ein 90-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Kranichfelder Straße stadteinwärts. An einer Baustelle stieß er nach links gegen eine Bordsteinkante. Vermutlich verwechselte der Mann Gas und Bremse und fuhr weiter über den Schienenbereich in den Gegenverkehr. Glücklicherweise fuhr zu diesem Zeitpunkt kein Auto stadtauswärts. Der BMW des ...

mehr